شكرا لقرائتكم خبر عن "شركة تايهة يا ولاد الحلال"..شطب "مصر جنوب أفريقيا" من البورصة لعدم الاستدلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا أعرف شركات تكسب أو شركات تخسر لكن شركات نصحى منلقهاش جديدة دي"..ينطبق هذا الافيه الشهير على حال شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، المدرجة ببورصة النيل، والتي قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، يوم الخميس الماضي شطبها إجبارياً بسبب اختفاء مسئولي الشركة، وعدم وجود مقر معلوم لها.

وقالت البورصة المصرية، في بيان شطب شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات :"في ضوء عدم وجود مسئول فعلي للشركة يمكن التواصل معه لاستلام المخاطبات الصادرة من إدارة البورصة لالتزام الشركة بتنفيذ قراري لجنة القيد بتاريخ 06/10/2020 ، 25/11/2020 طبقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما – و ما ورد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن أن الشركة كانت متواجدة بمقرها الكائن منذ ثلاث أعوام تقريبا، وأنها غادرت المحل المذكور دون وجود دلائل عن المقر الجديد فضلا عن ارتداد كافة الخطابات الصادرة للشركة من إدارة البورصة المصرية".

وأضافت :"بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات، وهى موافاة البورصة المصرية القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2019 بالإضافة إلى القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 31/3/2020 و 30/6/2020 وما يفيد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لتعديل مقر الشركة الرئيسي وما يستتبعه من تعديل النظام الأساسي وتقارير الافصاح التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة عن الفترات المنتهية في 31/12/2019 و31/03/2020 و30/06/2020 و إرسال نموذج عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال وسداد مستحقات القيد بالبورصة".

قررت لجنة القيد بالبورصة، تنفيذ أحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، أولاً شطب قيد أسهم شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات من جداول البورصة المصرية شطباً اجبارياً برأس مال مصدر قدره 12,779,516 جنيه موزع على 63,897,580 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل، ثانياً يتم حذف بيانات أسهم الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 17 ديسمبر، ثالثاً يتم تداول أسهم الشركة ( خارج المقصورة ) بسوق الصفقات.

تاريخ الشركةوأدرجت شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2014، وهي تعمل في قطاع خدمات الاتصالات مع التركيز على الخدمات اللاسلكية للاتصالات، وتم طرحها يوم 10 سبتمبر عام 2015 ببورصة النيل.

وأعلن وقتها شريف صلاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، أن الهدف من الطرح هو تمويل التوسعات التي تقوم بها الشركة في مجال تركيب محطات التليفون المحمول لصالح مشغلي الخدمة، وفقاً للخطة الموضوعة والمقرر تنفيذها خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وبالفعل تم تغطية طرح 20% من الشركة بالكامل بسعر 20 قرشاً للسهم.

ورغم البداية القوية لشركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، وتغطية الطرح 10 مرات معتمدة على أنها الشركة الوحيدة العاملة في قطاع الاتصالات ببورصة النيل إلا أن الشركة واجهت مشاكل عديدة بعد الطرح بدأتها بعد شهر فقط حيث ألغيت 4 عمليات مُنفذة على السهم بسبب التلاعب، وبعدها بشهرين في يوم 9 نوفمبر أعلنت الشركة عن بيع المساهم الرئيسي شريف محمد صلاح الدين سالم عدد 1465098 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليون جنيه ليخفض حصته في الشركة إلى 29.63%، والذي واصل عمليات البيع خلال عام حتى تخارج نهائياً وترك الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال، كما أعلنت الشركة عن صدور أحكام قضائية ضده بسبب شيكات بدون رصيد، وأحكام أخرى لتأخره في قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة وعدم استخدام الزيادة في الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليه تغريمه وآخرون 250 ألف جنيه.

وبعدها بعام في سبتمبر 2016، أقامت الهيئة العامة للرقابة المالية، دعوى جنائية ضد شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات؛ لمخالفتها لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك بعد الاطلاع على إفصاح الشركة الذي عللت فيه تراجع أرباحها في 2015 إلى تسوية كامل مديونية بنك الإسكندرية، وقامت بعمل اضمحلال لنحو 1.8 مليون جنيه لجانب من الرصيد الدائن للمساهمين دون الإفصاح عن أسباب ذلك.

ورغم المشاكل العديدة التي واجهت الشركة منذ بداية طرحها، إلا أنها قررت الدعوة لزيادة رأس مال بقيمة 6.4 مليون جنيه، في يونيو 2016، وتم تغطية الاكتتاب في مارس 2017، لتقوم بعدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء التفتيش في المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، ويثبت تقرير اللجنة المشكلة وجود بعض المخالفات في حق أعضاء مجلس إدارة الشركة، واستمرت دوامة خسائر الشركة حتى قررت البورصة في يونيو الماضي وقفها عن التداول بسبب عدم إرسال قوائمها المالية.

وكانت آخر قوائم المالية قد أعلنتها شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وحققت أرباحاً بلغت 442.5 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 346 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2018، بنسبة نمو 28%.





هيكل المساهمينوبحسب آخر إفصاح لهيكل ملكية شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، يضم مساهمان بحصة تتجاوز 5% وهما أحمد علي زين العابدين محمد حسين بحصة 9.124%، محمود حسن جاب الله حسان 5.32%، كما يضم عدة مساهمين بحصص متنوعة أقل من 5% منهم أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويملك حصة 4.99%، سامي محمد عبد الوهاب بحصة 4.698%، شيرين محمد عبد الله 0.86%، أحمد علي محمد الرفاعي 0.52%، عمر شوفي محمد عبد الرحمن 0.5%، إيهاب سمير رفعت محمد 0.48%، رانيا علي محمد الرفاعي 0.43%، وائل عبد الرحمن مرسي عبد الرحمن 0.27%.

يذكر أن القيمة الاسمية لسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات 0.2 جنيه بقيمة سوقية 9.3 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الدفترية 0.28 جنيه حتى نهاية الربع الثالث لعام 2019، وتبلغ عدد أسهم الشركة 63.9 مليون برأس مال 12.8 مليون جنيه.