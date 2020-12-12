شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يرتفع بأكثر من 13% والقيمة السوقية تقفز بأكثر من 30 مليار دولار في جلسة واحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تعاملات يوم الجمعة بشكل حاد في أعقاب إعلان شركة الخدمات الترفيهية والمتنزهات الأمريكية عن خطة نمو أثارت تفاؤل المستثمرين بشأن الأداء المالي للشركة.



وكشفت "والت ديزني" عن خطة للنمو وتعزيز خدماتها للمستهلكين في مختلف الدول التي تنشط فيها متنزهاتها.



وضمن الخطة، تنوي الشركة زيادة الرسوم الشهرية لخدمتها "ديزني بلس" في الولايات المتحدة إلى 7.99 دولار في مارس/آذار القادم من 6.99 جولار في الوقت الحالي.



وفيما يتعلق بخدمة "ديزني بلس"، تتوقع "والت ديزني" ارتفاع عدد مشتركيها إلى ما بين 230 مليون و260 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2024 مقارنة بعدد 87 مليون مشترك حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "والت ديزني" بنسبة 13.5% وأغلق عند 175.7 دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة عند 316.1 مليار دولار بارتفاع قدره 32 مليار دولار في جلسة واحدة، وبلغ السهم أعلى سعر عند 179.4 دولار وأقل سعر عند 165.3 دولار.