شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع مدعومةً بخفض التوقعات بشأن المعروض البرازيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقت السلع الزراعية دعما من خفض التوقعات بشأن وفرة المعروض من المحاصيل في البرازيل نتيجة جفاف الطقس الذي أثر سلبا على جودتها.



وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون إعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن حجم إمدادات من الذرة والصويا دون التوقعات.



وانحسرت الأمطار في أمريكا الجنوبية في الآونة الأخيرة مما ينذر بعودة جفاف الطقس مجددا ومن ثم التأثير سلبا على جودة المحاصيل.



هذا، وتدرس الحكومة الروسية فرض قيود على صادرات المحاصيل الزراعية لا سيما القمح خلال الفترة بين الخامس عشر من فبراير/شباط وحتى الثلاثين من يونيو/حزيران، وذلك بعد انتقادات الرئيس "فلاديمير بوتين" لارتفاع أسعار الغذاء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.04 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% وأغلقت عند 4.23 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 4.24 دولار وأقل سعر عند 4.18 دولار.