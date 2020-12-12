"رجال الأعمال": العاصمة الإدارية تستحوذ على 70% من الطلب العقارى بشرق القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فتح الله فوزي ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة استحوذ على نسبة 70% من الطلب على العقارات بشرق القاهرة، بفعل الإنجازات التي حققتها الحكومة بالمشروع سواء على مستوى تنفيذ المنشآت بها والترويج لها أو على مستوى انتقال الحكومة والبرلمان لإدارة شئون الدولة منها خلال العام المقبل، متوقعا استمرار ارتفاع الطلب مع الانتقال الفعلي للوزارات بها، وهو ما يساهم في إنجاح المشروع، وتخفيف الضغط على القاهرة التاريخية، وتنفيذ مشروعات رفع كفائتها.

وقال "فوزي"، لـ"الخليج 365"، إن الشركات العقارية نجحت منذ شهر يوليو في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتعويض توقف المبيعات خلال الفترة من مارس إلى يونيو، ووصلت مبيعات معظم الشركات إلى المستويات المستهدفة، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري في انتظار الفرص الاستثمارية المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة من الصندوق السيادي مثل مجمع التحرير وتطوير حديقة حيوان طنطا، وغيرها من المشروعات العقارية.

أكد "فوزي"، على ضرورة صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال العام المقبل، مع انعقاد البرلمان الجديد، نظراً لأهمية التشريع الجديد في تنظيم السوق العقاري، خاصة بعد دخول العديد من الشركات، التي تطرح وحدات بتسهيلات في السداد تصل إلى مدد طويلة تحمل مخاطرة كبيرة، ولكن مع وجود الاتحاد يمكن تنظيم السوق.

وفي سياق آخر قال المهندس فتح الله فوزي، والذي يشغل رئاسة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تنظم حفل تكريم وعشاء عمل للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الأربعاء المقبل، وعلى هامش التكريم ستعقد ندوة تحت عنوان "خطط التنمية المستدام في 2021 ضمن رؤية مصر 2030، وتأتي الندوة في إطار الدور الذي تقوم به الجمعية لتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتوعية مجتمع الأعمال بالتطورات في كافة القطاعات.