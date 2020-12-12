شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسون موبيل" تقرر الاستغناء عن 700 موظف بالولايات المتحدة بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "إكسون موبيل" خلال تعاملات اليوم الجمعة عن خطة الاستغناء عما يقرب من 700 موظف بمدينة "هيوستن" في الولايات المتحدة نتيجة التداعيات السلبية الناتجة جائحة "كورونا".



وذكرت "إكسون موبيل" أنها اتفقت مع النقابات العمالة المعنية في ولاية تكساس على خطة خفض الوظائف والتي ستدخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط عام 2021 وفق خطة أوسع نطاقا.



هذا، وقد كشفت الشركة في وقت سابق هذا العام عن خطة للاستغناء عن 15% من قتها العاملة على مستوى العالم، أي ما يعادل 14 ألف موظف بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الطلب بالتزامن مع جائحة كورونا.



وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019، كان يعمل لدى شركة الطاقة الأمريكية الكبرى نحو 88 ألف موظف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "إكسون مويل" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 43.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 43.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 43.2 دولار.