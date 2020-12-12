شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى سوق المال يتوقع استمرار الأداء العرضى للمؤشر الرئيسى للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور معتصم الشهيدي ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تحركه العرضي حتى نهاية العام الجاري، مرجعا سبب ذلك إلى سيطرت سهما البنك التجاري الدولي، الشرقية للدخان -واللذان يمثلان أكثر من 50% من الوزن النسبي للمؤشر-على أدائه، ومازال يتحركا بنفس الاتجاه، لترقب الإعلان عن نتائج الربع الثالث للبنك التجاري الدولي، والتي ستؤثر بشكل كبير على أداء المؤشر.

وأضاف "الشهيدي"، لـ"الخليج 365"، أما بالنسبة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشهد بعض أسهم هذه الشركات عمليات جني أرباح وارتفاع في أحجام وقيم التداول حتى يوم 25 ديسمبر الجاري، قبل أن تنخفض نسبياً قبل أجازات أعياد الكريسماس، منوها إلى أن المؤشر السبعيني يتحرك في اتجاه صاعد بدون وجود أخبار مؤثرة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 322 مليار جنيه إلى 320.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.6 مليار جنيه إلى 209.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.