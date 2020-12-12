شكرا لقرائتكم خبر عن «أتيلييه» إكسبو يؤهل الكفاءات الوطنية الإبداعية لسوق العمل الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

وضع «إكسبو 2020 دبي» عدداً كبيراً من البرامج والمبادرات التي تُعنى ببناء إرث اقتصادي واجتماعي وثقافي مستدام من خلال شراكات مع مؤسسات محلية ودولية عملاقة ومن بين هذه البرامج «أتيلييه 2020»، الذي يعد ثمرة تعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار.

ويهدف برنامج أتيلييه 2020 المستلهم من أوبرا الوصل إلى تلبية الحاجة المتزايدة لتوفير إنتاج فني بطابع ثقافي في عالم الترفيه بالمنطقة، فيما ينظم البرنامج دورة تدريبية متخصصة على مستوى عالمي في تصميم الأزياء للمسرح والسينما، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويأتي البرنامج في سياق تعهد دولة الإمارات بتنظيم نسخة استثنائية من «إكسبو 2020 دبي»، تُلهم العالم وتبهره بتجربة غامرة، وتحقق تطلعات أجيال المستقبل في المنطقة العربية والعالم من أجل غد أفضل للجميع.

تطمح الإمارات من خلال استضافة أول إكسبو دولي على أرض عربية، لتحقيق التواصل بين شباب يملؤه الحماس والشغف، والمبتكرين وأصحاب الرؤى للاجتماع معاً لرسم أفكار وتصورات، وإطلاق شرارة تغيير إيجابي بناء؛ لذا يعد برنامج أتيلييه 2020 أحد البرامج المستلهمة من «أوبرا الوصل» – أوبرا إماراتية بعرض عالمي، حيث يُلبي الحاجة المتزايدة لتوفير إنتاج فني بطابع ثقافي في عالم الترفيه بالمنطقة.

ويُنظم أتيلييه 2020 دورة تدريبية متخصصة على مستوى عالمي في تصميم الأزياء للمسرح والسينما، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات من خلال التعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار، وهو جامعة خاصة غير ربحية تعنى بالإبداع والابتكار معتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، ويوفر إكسبو الدعم للمهارات الاحترافية في عالم الترفيه، من خلال الدورات المبتكرة لتأهيل الطلاب من خلال تطوير مهاراتهم، ومنحهم فرصة لاكتساب خبرة عملية على أيدي خبراء في هذا المجال لشغل وظائف وراء الكواليس في مجالي المسرح والسينما بالغي الأهمية.

وبدأ برنامج أتيلييه 2020 في فبراير 2020، لكنه توقف في الشهر التالي؛ بسبب ظروف الإغلاق التي سببتها جائحة «كوفيد-19»، واستؤنفت الدورة الدراسية في سبتمبر الماضي، بمشاركة دارسين ممن وقع عليهم الاختيار، وستتواصل الدراسة خلال السنة التعليمية 2020/2021.

دورات تعليمية متخصصة

ويفتح أتيلييه 2020 آفاقاً جديدة أمام الشباب في الإمارات، من خلال تنظيم دورات تعليمية متخصصة لتعليم تصميم الأزياء والإكسسوارات وابتكارها، مما يشكل عنصراً أساسياً لمحاكاة كل شخصية في مجالي المسرح والسينما على حد سواء، وسيسهم هذا البرنامج التعليمي في تخريج كفاءات مهنية تملك المعرفة الواسعة والقدرة على الإضافة إلى سوق العمل في قطاعات الصناعات الإبداعية، وهي قطاعات تحظى بعناية فائقة في دولة الإمارات، في إطار التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

الهندسة ثلاثية الأبعاد

ويحفز أتيلييه 2020 الطلاب على فهم السياقات بالكامل في مرحلة ابتكار الزي وتطويره وسيحصل الطلاب على إحاطة عن كيان الشخصية (على الصعيدين النفسي والاجتماعي)، وعن تاريخها وموقعها الجغرافي، ويستخدم الطلاب خلال هذه الدورات مجموعة من الموارد، بما فيها النص والصور والموسيقى وتصميم الاستعراضات لتحليل الشخصيات وابتكارها، كما يتم التركيز أيضاً على رسم التصاميم عبر مهارات الهندسة الثنائية والثلاثية الأبعاد.

قطاع شديد التخصص

وقالت الدكتورة حياة شمس الدين، نائب رئيس أول – الأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 ل«الخليج»: «يأتي إنشاء هذه البرامج التدريبية لتأهيل الطلبة في دولة الإمارات لخوض غمار سوق العمل الفني شديد التخصص، مصدره حرصنا على القيام بدورنا في المساهمة المجتمعية في إطار أتيلييه 2020 بتأهيل أجيال ومنحها ما تحتاج من مهارات وقدرات لتثبت جدارتها في مجال يتقدم شيئاً فشيئاً في بلادنا».

وأضافت شمس الدين، «توفر هذه الدورات التدريبية للطلبة اكتشاف مجال جديد كلياً يفتح لهم آفاقاً جديدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل؛ حيث تعدّ الأوبرا الإماراتية التي يقدمها إكسبو 2020 دبي محطة ثقافية بارزة في تاريخ دولة الإمارات».

«أوبرا» تحكي قصة الاتحاد

وسيعرض إكسبو 2020 دبي أوبرا إماراتية بعنوان «أوبرا الوصل»؛ لتحكي قصة قائمة على أفكار الاتحاد والتواصل، وستروي أوبرا الوصل حكاية 1000 سنة من الثقافة، وتصحب الجمهور في رحلة غنائية ساحرة، باللغة الإنجليزية، تتمحور حول الوحدة والتواصل، لتقود إلى اتحاد دولة الإمارات، وتجعلها ملتقى للحضارات وللمضي قدماً نحو المستقبل، وسيتسنّى للجمهور أن يشهد ذلك عبر فن سرد القصص عبر تجربة عروض الأداء الممتدة على مدار ساعتين بروح الوصل الحقيقية.

وستعرض «أوبرا الوصل» على مسرح أوبرا دبي في ديسمبر 2021 وسيصاحبها العديد من البرامج التعليمية والمبادرات التي صُممت لإتاحة فرصة فريدة لطلبة المدارس في الإمارات، وتعريف فئة الشباب وصغار السن في الدولة بعالم الأوبرا الفريد.

الفنون البصرية

ويزخر إكسبو 2020 دبي بالعديد من البرامج والفعاليات الثقافية الأخرى التي ستضيء الأفق الثقافي والفني في دبي خلال فترة الأشهر الستة، التي سينعقد خلالها الحدث، ومن بين البرامج الأخرى في هذا المجال برنامج الفنون البصرية، الذي سيقدم أعمالاً فنية وقطعاً مميزة من المنحوتات، التي تعبر عن مفهوم الفن في العالم.

