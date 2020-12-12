شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبحث مستجدات الغاز الطبيعي والمسال مع وفد روسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفداً رفيع المستوى من بنك جازبروم الروسي، ثالث أكبر بنك في روسيا؛ من حيث الأصول. ضم الوفد الزائر برئاسة رومان بانوف، رئيس مجلس إدارة البنك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والنائب الأول للرئيس، كلاً من يفجيني تاتارينسيف، نائب الرئيس، وأليكسي بولتافتسيف، رئيس إدارة، إضافة إلى سيرجي روسو، من شركة أسوم للطاقة، وثامر الشنفري، من شركة «عبر الخليج للطاقة».

وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبنك جازبروم الروسي، والاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الطاقة، وخصوصاً الغاز الطبيعي والمسال، وأفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات.

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام الوفد الزائر استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكات بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والمؤسسات والهيئات العالمية؛ حيث يعمل المجلس لكي تصبح دبي نموذجاً يحتذى في مجال أمن وفاعلية استخدام الطاقة.

وقد حضر اللقاء من جانب المجلس الأعلى للطاقة في دبي: أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وطيّب الملا، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتجارة والتصنيع في مجموعة «إينوك»، ويسر حسين سلطان، المدير التنفيذي لمحطات التخزين في المجموعة.