شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد تصريحات رئيس بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



وصرح "بيلي" اليوم بأن وباء "كورونا" والتحول المقبل في العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمثلان خطورة على النظام المالي في المملكة المتحدة.



وأضاف بأنه على الرغم من التطورات المشجعة والمتفائلة بشأن لقاحات فيروس كورونا، إلا أن هناك مخاطرة مستمرة واردة من الجائحة.



وتتواصل المناقشات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتوصل إلى صيغة مشتركة تحول دون خروج غير مرن للندن من التكتل الموحد.



كانت المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر" بعد اعتماده بشكل طاريء.



وعلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على هذه الخطوة قائلا إنها تمثل أهمية كبيرة في جهود مكافحة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3220، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3325 وأقل سعر عند 1.3135.