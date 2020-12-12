شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية في انتظار نتائج المفاوضات حول حزمة التحفيز المالي الثانية.



وتقدم وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" هذا الأسبوع لرئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بمقترح يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار.



وفي سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، وسوف يتم توزيع لقاحي "موديرنا" و"فايزر" بعد موافقة السلطات التنظيمية على استخدامهما بشكل طاريء.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.1% اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3%.



وبعد يوم من موافقة مجلس النواب، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون بمد تمويل الحكومة الفيدرالية لأسبوع إضافي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.04 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.2 دولار إلى 1843.6 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1851.8 دولار وأقل سعر عند 1826.8 دولار.