شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع التعبئة والتغليف فى البورصة المصرية بنسبة 13.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 13.6%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.9%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، كما ارتفع قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك هامشياً.

فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.6%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والعقارات بنسبة 1.8%، كما تراجع قطاعي خدمات النقل والشحن والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، 0.2%، على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 322 مليار جنيه إلى 320.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.6 مليار جنيه إلى 209.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.