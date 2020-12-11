شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..وقطر تخسر 807 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبطت بورصتي السعودية وقطر بنسبة 0.37%، 0.19%، على التوالي، وخسرت الأخيرة 807 مليون ريال، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية وربحت 28.7 مليار درهم، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.37% خاسراً 31.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8643.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليار سهم بقيمة 56.1 مليار ريال عبر تنفيذ 2.2 مليون صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9.181 تريليون ريال سعودي.





بورصة قطرهبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.19% خاسراً 19.58 نقطة ليغلق عند مستوى 10446.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.41 مليار سهم بقيمة 2.82 مليار ريال عبر تنفيذ 59.85 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 807 مليون ريال ليصل إلى مستوى 603.127 مليار ريال.

وانخفضت ببورصة قطر، 4 قطاعات؛ على رأسها الصناعة بنسبة 1.98% أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.91% يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.98%.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 5.3% رابحاً 127.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.84 نقطة وربح رأس المال السوقي 9.51 مليار درهم ليغلق عند مستوى 346.15 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع العقارات بنسبة نمو 10.8% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 12.8%، إعمار للتطوير بنسبة 3.6%، إعمار مولز بنسبة 2.7%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.6% مدفوعاً بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4%.





بورصة أبوظبيصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.9% رابحاً 144.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.19 نقطة، وربح رأس المال السوقي 19.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.7 مليار درهم.

وقفزت ببورصة أبوظبي، قطاع العقارات بنسبة نمو 6.1% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 5.9%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.8% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.7%، بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.8%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 17.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5559.90 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسراً 25.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6097.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.44% رابحاً 107.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4497.72 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.72 رابحاً 122.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4618.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.1 مليار سهم بقيمة 185.1 مليون دينار عبر تنفيذ 78.8 ألف صفقة.