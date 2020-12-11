شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": عدد حفارات النفط في أمريكا يواصل الارتفاع خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو 12 حفاراً إلى 258 حفارا هذا الأسبوع.



وارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بأربعة حفارات إلى 79 حفاراً بينما ارتفع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بنحو 16 حفاراً إلى 337 حفارا.