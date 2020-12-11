شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين حيال أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى تعرض السوق لعمليات جني أرباح بعد مكاسب قوية أمس.



هذا، وأعلنت المملكة المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر" بعد اعتماده بشكل طاريء، كما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



من جانبها، أعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية إجازة استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك" بشكل طاريء من أجل وقف تفشي فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.04 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 46.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.2 دولار وأقل سعر عند 46.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 50.06 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.7 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.