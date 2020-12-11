شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يظهر تداولات مختلطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات مختلطة وأجرى محاولة لكسر مستوى 1833.00 لكنه لم يستقر دونه، ليبقى محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 1850.00، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

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