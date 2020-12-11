شكرا لقرائتكم خبر عن فورد توسّع نطاق مجموعتها من شاحنات الطرقات الوعرة مع F-150 تريمور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توسّع فورد نطاق مجموعتها من شاحنات الطرقات الوعرة المتينة عبر طرح F-150 تريمور الجديدة كلياً للعام 2021 وهي تشمل ترقيات للطرقات الوعرة مثالية لخوض الطرق غير المعبّدة بفضل قدرات السحب وسعة الحمولة الهائلة التي يتوقعها المالكون. وشاحنة فورد الجديدة كلياً ستصبح متوفّرة في الصيف المقبل.

وقال تود إيكرت، مدير التسويق لدى مجموعة فورد للشاحنات: «على غرار سوبر ديوتي تريمور ورنجر تريمور، يأتي طرح F-150 تريمور الجديدة كلياً كردة فعل مباشرة بعد الاطّلاع على طريقة استخدام العملاء لشاحناتنا للسماح لهم بالتمتع بنمط حياة في الهواء الطلق. وتوفّر لهم F-150 تريمور القدرات الإضافية على الطرقات الوعرة التي يبحثون عنها بفضل أحدث تجهيزاتنا التكنولوجية للطرقات الوعرة.»

وقد تم تصميم F-150 تريمور وهندستها للعملاء الذين يريدون قدرات على الطرقات الوعرة تفوق مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة المتوفّرة وهي نتيجة مراقبة كيفية استخدام العملاء لشاحناتهم في حقول الذرة، وعلى الطرقات غير المعبّدة، وفي المستنقعات الموحلة، وعلى الطرقات الوعرة الصخرية. فما كان من اختصاصيي فورد المخضرمين في مجال القيادة على الطرقات الوعرة إلاّ أن يصغوا إلى أولئك العملاء لابتكار شاحنة تلبّي نمط حياتهم الذي يتطلّب الصلابة والمتانة. وتجتمع كل القدرات الإضافية بدون تجاهل المهام الأساسية للشاحنة - وهي الأداء الهائل في السحب والحمولة مع مستوى من التكامل والتكنولوجيا لا يمكن إلاّ لفورد أن تقدّمه.

تجهيزات متفوّقة لمواجهة العقبات

شأنها شأن كل شاحنات F-150 الأخرى، تستخدم تريمور قاعدة مصنوعة من الفولاذ الفائق القوّة، بالإضافة إلى هيكل مصنوع من مزيج من الألومنيوم الفائق القوّة والمطابق للمعايير العسكرية. وهي تأتي بتهيئة مقصورة سوبركرو مع صندوق حمولة قياس 5.5 أقدام، ومحرّك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي كميزة قياسية. وتتوفّر F-150 تريمور ضمن مجموعات التجهيزات القياسية والمتوسطة والعالية وتشمل مجموعة واسعة من الميّزات القياسية والمتوفّرة وتضم كل مستويات التجهيزات نظام تعليق أساسياً يساعد في إحداث التوازن بين العمل والمهارة على الطرقات الوعرة.

يبدأ نظام التعليق المحسّن بنوابض أمامية وخلفية مُعاد ضبطها لتعزيز الخلوص الأرضي والمساعدة في إبقاء الإطارات متشبّثة أكثر بالطريق. كما تمت إعادة تصميم مفاصل المحور الأمامي لإفساح مجال إضافي قدره 1.2 بوصة من الخلوص الأرضي، بينما تم ضبط المخمّدات الأحادية الأنبوب على الجهة الأمامية والمخمّدات المزدوجة الأنبوب على الجهة الخلفية والمخصّصة لتريمور لتوفير تخميد أكثر طراوة عند السرعات العالية، مع تخميد وسيطرة إضافيين لمواجهة ظروف الارتطام الأكثر حدّة على الطرقات الوعرة.

ويتم توفير خلوص أرضي إضافي مع وقفة أعرض بأونصة واحدة بفضل إطارات General Grabber لكافة الطرقات الجديدة قياس 33 بوصة المثبتة على عجلات قياس 18 بوصة مع لمسة نهائية غير لمّاعة فريدة، ما يؤمّن قيادة مفعمة أكثر بالثقة على الطرقات الوعرة. وتقدّم الصفيحة السفلية الواقية بأسلوب رابتر الحماية للمكوّنات على الجهة الأمامية في ظروف القيادة الصعبة على الطرقات الوعرة. وتساهم هذه التعديلات كلها معاً في توفير زاوية اقتراب قدرها 27.8 درجة وزاوية عبور قدرها 21.6 درجة، مع خلوص أرضي قدره 10.9 بوصات. كذلك تتميّز تريمور بزيادة مجال حركة نظام التعليق الإجمالي بـ 1.5 بوصة على الجهة الخلفية وبوصة واحدة على الجهة الأمامية.وللوصول إلى الطرقات الصخرية الصعبة وعبورها، تشتمل الأجزاء الدوّارة القياسية على ترس تفاضلي قابل للإقفال أمامي وخلفي، مع ترقية اختيارية من المتوقع توفّرها لاحقاً إلى ترس تفاضلي «تورسن» Torsen محدود الانزلاق أمامي عبر كل مستويات التجهيزات. كذلك يحصل عملاء تريمور من الفئة العالية على علبة نقل تؤمّن عزم الدوران عند الطلب شبيهة بالوحدة العالية الأداء في F-150 رابتر، وهي تدمج قدرات نظام الدفع بكافة العجلات ونظام الدفع الرباعي لمواجهة الطرقات الوعرة بمختلف أنواعها تقريباً.

لا داعي لترك الألعاب في المنزل

بالإضافة إلى قدراتها على الطرقات الوعرة، لا تتوانى F-150 تريمور عن تلبية المتطلّبات اليومية المتوقعة من كل شاحنة F-150 بيك أب، فهي تتميّز بقدرة سحب قصوى تقليدية قدرها 10,900 - ما يعني أنه يمكن تحميل التجهيزات الترفيهية، سواء أكانت عربات رملية مع قطع غيار، أو المقطورة العائلية، أو مركباً، أو أسطولاً صغيراً من المركبات المتعدّدة الاستعمالات.

بإمكان مالكي تريمور تلبية احتياجات الأعمال اليومية ثم تحميل دراجات نارية مخصّصة للطرقات الوعرة أو دراجات رباعية العجلات بكل سهولة لخوض المغامرات في أعماق الغابات أو لقضاء وقت ممتع على الكثبان الرملية بفضل قدرة حمولة قصوى هائلة قدرها 1,885 رطلاً. ويمكن الاستفادة كلياً من قدرة الحمولة السخية هذه عبر إعدادها للرحلات البرية بحيث يمكن للعملاء نصب الخيم عندما ينتهي الدرب. والأفضل من ذلك أنه لا داعي لتكون رحلات التخييم النائية تلك خالية من وسائل راحة؛ فعلى غرار طرازات F-150 الأخرى المجهّزة بمحرّك V6 EcoBoost سعة 3.5 لتر، يتوفّر مولّد الطاقة المضمّن مع 2.0 كيلوواط من الطاقة القابلة للتصدير في الصندوق لتشغيل الأدوات أو ضاغط هواء أو منشار كهربائي.

مصمّمة لتجاوز بداية الطريق بأشواط

أعيد تصميم غطاء المحرّك والجهة الأمامية للحصول على طلّة مفعمة أكثر بالقوة وتوحي بالشراسة، بينما تحمل الشبكة الأمامية الفريدة شعار فورد البيضاوي الأسود وتتميّز بلون تريمور البرتقالي النشط المميّز والذي يُبرز أيضاً مشبكَي سحب أماميين. وتم تصميم العتبات الجانبية الثابتة المخصصة للطرقات الوعرة والمستوحاة من رابتر لتكون قريبة من الهيكل بهدف الحدّ من الأضرار، بينما يتميّز المصدّ الخلفي المقطوع الشكل بنظام عادم مزدوج عالي التدفق على جهة وأخرى من مشبكَي السحب الخلفيين. وتظهر شعارات بارزة باللون البرتقالي النشط على الرفاريف وجانبَي الصندوق وباب الصندوق.

وتزخر المقصورة بتفاصيل تنفرد بها تريمور يتخلّلها اللون البرتقالي النشط، مثل كسوة المقاعد مع درزات خاصة، والمواد واللمسات النهائية للوحة العدادات ومؤشرات القيادة والكونسول المركزي والأبواب.

وتمتد التجهيزات العملية للطرقات الوعرة لتشمل المقصورة أيضاً، مع مجموعة مفاتيح كهربائية إضافية بـ 6 وضعيات مثبتة في الكونسول العلوي تسمح للمالكين بإضافة الرافعات وضاغطات الهواء المخصصة للطرقات الوعرة بكل سهولة. كما تتوفّر مجموعة أضواء Rigid للطرقات الوعرة مع مكعّبات ضوئية قياس بوصتين مثبّتة على قاعدة النوافذ بالإضافة إلى شريط ضوئي مثبّت على المصدّ الأمامي ويمكن تركيبها لدى الوكيل على كل الطرازات.

تكنولوجيا مبتكرة خصيصاً للقيادة على الطرقات الوعرة

تم ابتكار تكنولوجيا تريمور للطرقات غير المعبّدة لمساعدة العملاء على التوغّل أكثر في البراري بدون الاضطرار للتوقف مراراً للاستطلاع وكشف العوائق. فتسمح مجموعة الكاميرا بزاوية 360 درجة برؤية العوائق حول الشاحنة من داخل المقصورة، بينما توفّر كاميرا الرؤية الأمامية إسقاطاً لآثار الإطارات في الوقت الآني لعرض مسار العجلات على الدرب بشكل ديناميكي. ويمكن تشغيل تسجيلات الكاميرا بزاوية 360 درجة وكاميرا الرؤية الخلفية عند سرعات أعلى بواسطة زرّ صلب عملي مثبّت في لوحة القيادة.

ويتوفّر في تريمور الجديدة كلياً صندوق الأدوات المخصص للطرقات غير المعبّدة Trail Toolbox من فورد وهو عبارة عن مجموعة من ميّزات المساعدة على الطرقات الوعرة. كذلك تتوفّر القيادة بدواسة واحدة على الطرق غير المعبّدة التي تساعد على تسهيل القيادة على الطرقات الوعرة جداً مثل التقدّم بهدوء على الصخور. في ظروف القيادة على الدروب غير المعبّدة القاسية، يضطرّ السائق عادةً إلى استخدام كلتا الدواستين، عبر تعديل استخدام دواستَي الوقود والفرامل معاً بهدف التقدّم بالشاحنة وتجنّب الأضرار. ولكن القيادة بدواسة واحدة على الطرق غير المعبّدة تبسّط العملية كلها عبر دمج العمليتين ضمن تنشيط دواسة الوقود فقط - الضغط عليها للتقدّم وتحريرها للفرملة. وتطبّق الشاحنة الفرامل بشكل متناسب مع تحرير السائق لدواسة الوقود.

أما مساعد الانعطاف على الطرق غير المعبّدة المتوفّر فهو يقلّص زاوية التوجيه على الطرقات الوعرة الضيّقة عبر تطبيق الفرامل على العجلات الخلفية الداخلية، ما يسمح بالانعطاف ضمن زوايا أضيق أثناء المناورة عند سرعات منخفضة. وتتميّز F-150 تريمور أيضاً بأنماط قيادة قابلة للاختيار، ما يسمح للعملاء باختيار الإعداد الأنسب لظروف القيادة. فبالإضافة إلى الأنماط العادي، والرياضي، والسحب/القطر، والاقتصادي، والطرقات الزلقة والثلوج/الرمال الكثيفة، والوحول/الحفر، تتميّز تريمور بنمط التقدّم بهدوء على الصخور الذي يقوم تلقائياً بتفعيل الترس التفاضلي الخلفي القابل للإقفال، وإيقاف نظام التحكّم بالثبات والدفع، وتخفيف استجابة الخانق، وتعديل نقاط تبديل الحركة، وعرض كاميرا الرؤية بزاوية 360 المتوفّرة على الشاشة المركزية.

وبالإضافة إلى نظام ضبط السرعة على المنحدرات HDC، تم أيضاً تزويد تريمور بنظام ضبط السرعة على الطرقات المعبّدة، وهو شبيه بمثبّت السرعة للاستعمال على الطرقات الوعرة. ما على السائقين سوى اختيار سرعة محدّدة لتتولّى الشاحنة التحكّم بدواستَي الوقود والفرامل، ما يسمح لهم بالتركيز على التوجيه عبر ظروف الطرقات الوعرة الصعبة.