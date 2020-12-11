شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستعد لتخزين اللقاحات وتوزيعها من دبي إلى العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” توقع تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات أن تعود شركة «طيران الإمارات» سريعاً لتحقيق نتائج مالية إيجابية خلال عام 2021، مشيراً إلى أن السنة المالية 2022-2023 ستشهد عودة الناقلة إلى الربحية وجني السيولة التي تحتاج اليها للوفاء بالتزاماتها. وأضاف أن بإمكاننا بعد ذلك مواصلة خطتنا في تجديد أسطول الطائرات وتوسيع شبكة وجهاتنا.

وأكد كلارك في لقاء مع شبكة «سي إن إن»، أن توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في الشهر الماضي، أن تكلف أزمة جائحة كورونا شركات الطيران 157 مليار دولار هذا العام والعام المقبل، وقد قام القطاع بالفعل بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف. إلا أن تيم كلارك، يرى سبباً للتفاؤل، إذ توقع أن يعود قطاع سفر رجال الأعمال للانتعاش والنمو مرة أخرى في عام 2022.

وفي حديثه عن دور مطارات دبي كمركز لتوزيع لقاح «كوفيد-19»، قال كلارك إن حكومة دبي رأت فرصة لإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم للقاح، ولحسن الحظ نحن الآن في وضع يسمح لنا بالقيام بذلك وتوزيعه عبر أسطولنا من الطائرات.

وأضاف: «في حال تمكنا من جذب الموردين، مثلما فعلنا عندما أنشأنا المركز هنا في مطار دبي الدولي، سيكون بإمكاننا تخزين اللقاحات ثم توزيعها على إفريقيا وأمريكا الجنوبية وغرب آسيا والهند وباكستان والشرق الأقصى. ونحن نعد أنفسنا لذلك».

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تستعد لتخزين اللقاحات وتوزيعها من دبي إلى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.