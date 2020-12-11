شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالة ركاب 4 بمطار «هيثرو» بالعاصمة لندن حتى نهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب
أعلن مطار هيثرو في لندن، الجمعة، عن بقاء صالة الركاب (4) مغلقة حتى نهاية العام المقبل، نتيجة تراجع أعداد المسافرين إثر تفشي جائحة «كوفيد-19».
وقال المطار الواقع غرب العاصمة الإنجليزية، لندن، إن أعداد الركاب انخفضت بنسبة 88% الشهر الماضي، مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسبب استمرار قيود السفر والقيود المفروضة على الحركة، بهدف خفض معدلات الإصابة في كل أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن 747 ألف شخص فقط استخدموا المطار في نوفمبر/تشرين الثاني، كما انخفضت عمليات الشحن عن العام السابق.
وأضاف المطار في بيانه، «استناداً إلى التوقعات الحالية، والتراجع المستمر في عدد الركاب، اتخذ قرار بشأن بقاء صالة (4) متوقفة عن العمل حتى نهاية العام 2021».
وخلال فترة تدابير الإغلاق التي اتخذت لمواجهة فيروس «كورونا» في أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من مارس/آذار، أُغلق مطار هيثرو صالة الركاب (3) في إبريل/نيسان، وصالة (4) في مايو/أيار، وقام بتحويل كل الرحلات إلى الصالتين (2) و(5).
وناشد المطار الحكومة تقديم مزيد من الدعم لحماية الوظائف؛ حيث طالب بإعفاء ضريبي لكل مطارات المملكة المتحدة، والتخلي عن مشروع إلغاء التسوق في السوق الحرة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني.
كان مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا، غير أنه شهد تراجعاً كبيراً في أعداد الركاب لصالح مطارات أخرى، بما فيها شارل ديغول في باريس.
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