شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق هواتف «جالكسي S21» يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن فرع شركة سامسونج الإقليمي بالهند عن الموعد الرسمي لطرح سلسلة الهواتف المنتظرة جالاكسي S21 عالمياً، يوم 14 يناير/كانون الثاني 2021.

جاء هذا في تصريحات حصرية لموقع الأخبار التقني Android Authority، واللافت أن الاعلان انطلق من مديرين تنفيذين بالفرع الإقليمي للشركة بالهند وليس المكتب الرئيسي لها.

وكشفت تصريحات الموقع عن ألوان إصدار جالاكسي S21 وS21 بلس وS21 ألترا؛ حيث سيأتي الأول بلونين أبيض ووردي ورمادي وبنفسجي، أما الإصدار «البلس» فسيقدم أربعة خيارات بين البنفسجي والوردي والأسود والفضي، فيما يقدم الإصدار الثالث والأعلى من حيث الإمكانيات «الألترا» خيارين فقط هما الأسود والفضي.

وكانت أخبار متناقلة في الآونة الأخيرة تكشف أن سلسلة هواتف سامسونج للعام المقبل، قد تخلو عبوتها من رأس الشاحن الكهربائي وكذلك السماعات السلكية التقليدية، اقتداءا بعملاق التقنية أبل، وهو مالم يتم تأكيده أو نفيه من قبل الشركة ذاتها.

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