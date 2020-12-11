شكرا لقرائتكم خبر عن «بيزنكس 2020» يتحدى كورونا.. 4 آلاف زائر وصفقات تجارية بـ300 مليون جنيه على مدار يومي المعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، والتي استمرت على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة.

وجاءت الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، تحت رعاية وزارات التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، عرض خلالها أبرز الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية بمشاركة العلامات التجارية المختلفة لهذا العام.

قالت ملك العشيري الرئيس التنفيذي للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، إن المعرض شهد هذا العام إقبالا كبيرا رغم تداعيات أزمة «كورونا» حيث بلغ عدد زوار المعرض على مدار اليومين 4 آلاف زائر، وقد راعت إدارة المعرض كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة وراعت التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الجميع.

وأضافت «العشيري» أنه تم توقيع حوالي 500 صفقة تجارية من رواد «بيزنكس» تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليون جنيه، جميعها مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل جديدة للشباب وتوفر استثمارات جديدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لـ «بيزنكس 2020»، أن المعرض كل عام كان يشهد مشاركة توكيلات تجارية من عدة دول عربية وأجنبية، ولكن هذا العام قررت إدارة المعرض فتح الباب لمشاركة التوكيلات التجارية المصرية فقط، حرصاً من المعرض على دعم الشركات المصرية التي تضررت بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، ليكون «بيزنكس 2020» فرصة لتعويض تلك الشركات التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.