شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الألمانى يتوقع نموا ضعيفاً للاقتصاد العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) اليوم الجمعة، في تحديث نصف سنوي لتوقعاته للاقتصاد الكلي إن اقتصاد البلاد سينكمش هذا العام بأقل من المتوقع في السابق، فيما سيكون الانتعاش في العام القادم أيضا أقل.
وقال بوندسبانك إنه من المتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 5.5 % في العام الجاري على أساس معدل في ضوء التقويم، ما يقل عن توقع سابق بانخفاض 7.1%.
لكن في العام القادم، من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3% فقط، دون توقع البنك المركزي البالغ 3.2 % في يونيو.
وسيتسارع النمو بعد ذلك وبحلول 2022، قد يبلغ النمو 4.5 %متفوقا على توقع سابق لنمو 3.8 %.
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