شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي مؤقت هذا الصباح لكنه يعود للارتفاع الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات فوق 0.7440، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7600 وتمتد إلى 0.7685.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد