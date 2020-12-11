شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بسلبية هادئة ليختبر حاجز 50.00 دولار، وطالما أن السعر فوق 49.30، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بينما يمثّل اختراق 50.50 مفتاح إيجابي جيد سيحفّز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 53.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.