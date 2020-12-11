شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بسلبية هادئة ليختبر حاجز 50.00 دولار، وطالما أن السعر فوق 49.30، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بينما يمثّل اختراق 50.50 مفتاح إيجابي جيد سيحفّز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 53.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد