شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الطفيف لكن لا يزال فوق مستوى 23.60، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من عزمه السلبي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد