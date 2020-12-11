شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3270 وانخفض ليلامس مستوى التصحيح التالي عند 1.3190، ونلاحظ أن السعر يحاول التعافي الآن، لكننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه من المستويات المذكورة لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم 1.3190 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض وزيارة مستوى 1.3105 كهدف تصحيحي تالي، بينما اختراق المقاومة 1.3270 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 1.3373 ثم 1.3539 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي