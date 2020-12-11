شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، لكنها لا تزال بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، والتي سوف تساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة التي أضرت بالشدة الطلب العالمي على الوقود.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 46.40$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.95$، وسجل أعلى مستوي عند 47.28$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 49.82$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 50.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 50.72$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 47.72$ للبرميل ،وصدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.75% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوي 51.04$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، حققت أسعار النفط العالمية حتى اللحظة ارتفاعا بمتوسط 1.5% ، بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إن نتائج دراسة تحليلية أثبتت أن لقاح "فايزر-بيونتيك" يفي بمعايير النجاح المطلوبة.

عزز هذا التقرير من توقعات،أن الهيئة الأمريكية ستعطي "الضوء الأخضر" قريبا جدا للاستخدام الطارئ لهذا اللقاح فى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تعهد بتطعيم 100 مليون مواطن أمريكي خلال 100 يوم بعد توليه مهام منصبه رسميا فى كانون الثاني/يناير المقبل.

وفى كندا ،وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح كوفيد-19 المطور من شركتي فايزر و بيونتيك ،الأمر الذي يمهد الطريق لبدء حملة التطعيم على مستوي البلاد الأسبوع المقبل ، لتصبح كندا الدولة الثانية فى العالم بعد بريطانيا التي تعطي رسميا الضوء الأخضر لهذا اللقاح.

وبدأت فعليا المملكة المتحدة البريطانية يوم الثلاثاء أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ، بعدما منحت السلطات الصحية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك".

وقالت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأربعاء أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة " سينو فارم " أظهر فعالية بنسبة 86% خلال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

تدعم تلك التطورات الإيجابية أسواق الطاقة، حيث من المتوقع أن يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد استخدام اللقاحات على نطاق واسع.