شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1.5% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على الأصول الاستثمارية الآمنة.

تراجعت أسعار الفضة أكثر من 1.5% إلى مستوي 23.59$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.99$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 24.04$ .

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 2.3% بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 24.86$ للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.2% ،ليستأنف صعوده الذي توقف مؤقت بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انتعاش العملة الأمريكية يأتي بعد قرار المركزي الأوروبي توسيع برنامج التحفيز النقدي لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، بالإضافة إلى المفاوضات المتعثرة حول اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبخلاف ارتفاع الدولار ،يضغط على أسعار الفضة ،ضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.