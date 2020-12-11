شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 10 أشهر بفعل مخاوف الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تصاعد المخاوف حيال خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ،وطغي ذلك على تأثير قرار المركزي الأوروبي بتوسيع برنامج شراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:07 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى الجلسة السابقة مستوي 396.61 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3% ، مع هبوط سهم شركة إريكسون بأكثر من 7% ، بعد أن رفعت شركة الاتصالات السويدية العملاقة دعوى قضائية لحفظ براءة اختراع ضد شركة سامسونج فى محاكم الولايات المتحدة.

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الخميس إن هناك احتمال قوي لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة حر بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

حدد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" و رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" يوم الأحد القادم موعد نهائي للمحادثات التجارية الحالية ، يتحدد بعدها طريقا واضحا للطرفين للمضي قدما فى تنفيذه.

وفى ظل الخلافات القائمة بين لندن وبروكسيل على القضايا الرئيسية ، الأمر الذي يؤكد على صعوبة التوصل لاتفاق يحمي نحو تريليون دولار من التجارة السنوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست أواخر الشهر الجاري.

من ناحية أخرى ،وضمن جهود البنك المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، وسع البنك البرنامج الطارئ لشراء السندات والمعروف اختصارا بـ"PEPP" بمقدار 500 مليار يورو إلى إجمالي 1.850 تريليون يورو شهريا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الأخير من هذا العام ،وأن المخاطر لا تزال تحيط باقتصاد المنطقة الموحدة ولا سيما أن التضخم لا يزال منكمشا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 3,712.39 نقطة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9%.