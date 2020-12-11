شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل ضغوط مخاوف «بريكست» والفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وتتجه لاختتام أسبوع حافل بالنشاط بحالة من الحذر؛ بفعل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع جائحة كوفيد-19، ومصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدابير تحفيز أمريكية متعثرة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة، ليواصل خسائره بعد توقعات اقتصادية متشائمة لعام 2021 من جانب البنك المركزي الأوروبي تسببت في أن يغلق المؤشر منخفضاً الخميس.

ويتجه المؤشر لوقف سلسلة مكاسب امتدت خمسة أسابيع؛ إذ تسبب تعثر محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إثارة احتمالات لخروج بريطانيا من التكتل الاقتصادي من دون إبرام اتفاق تجاري.

ونزلت أسهم سانوفي لصناعة العقاقير 2.1 في المئة بعد أن قالت إن لقاحاً محتملاً لكوفيد-19 تطوره بالتعاون مع جلاكسو سميثكلاين؛ أظهر استجابة مناعية غير كافية في التجارب السريرية. وانخفضت أسهم جلاكسو 0.1 في المئة.

(رويترز)

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