شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ، بقيمة جنيه واحد فقط، وهو هبوط طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1834 دولارا مقارنة بـ 1837 دولارا.





أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيه.

سعر جرام الذهب 24 سجل 916 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 6416 جنيها.

أونصة الذهب 1834 دولارا.

وكان سعر الذهب سجل بداية الأسبوع الماضي أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى نهاية نوفمبر 2020، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب، وبالفعل شهد السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار وقتها

للمقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إمكانية إتجاه المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا، إذ تشير التوقعات إلي أن الذهب قد يسجل هبوط كبير نهاية ديسمبر الجاري مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا على الدول.