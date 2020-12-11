شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يجني أرباحه – تحليل – 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -1.21 نقطة ليستقر على سعر 137.58 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 131.20، ليستهدف مستوى المقاومة 143.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه