شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يعاود الانخفاض – تحليل – 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أوراكل (ORCL) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -0.25 نقطة ليستقر على سعر 59.48 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 58.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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