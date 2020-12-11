شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند السهم بهذا السلوك إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 470.05، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 502.81.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه