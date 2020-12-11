شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يعاود الارتفاع – تحليل – 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة إيه إم دي (AMD) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 94.17، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.04% بما يعادل 1.83 نقطة ليستقر على سعر 91.66 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 94.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 106.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد