شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع معاناته أيضاً من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -2.71 نقطة ليستقر على سعر 3,101.49 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 3,072.80، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 2,887.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه