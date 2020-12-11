شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع بفعل ضعف الطلب وانتعاش الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,831.54$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,837.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,840.70$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,875.28$ للأونصة.

واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الجمعة بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، والتي بدأ استخدامها بالفعل فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع ،ويبدأ استخدامها الأسبوع المقبل فى كندا و احتمال الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.2% ،ليستأنف صعوده الذي توقف مؤقت بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

انتعاش العملة الأمريكية يأتي بعد قرار المركزي الأوروبي توسيع برنامج التحفيز النقدي لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، بالإضافة إلى المفاوضات المتعثرة حول اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,179.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو الماضي.