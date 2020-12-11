شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة النيل يرتفع بنسبة 1.53% خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 322 مليار جنيه إلى 320.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.6 مليار جنيه إلى 209.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 528.5 مليار جنيه إلى 529.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.0.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.710 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 13.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.5 مليون ورقة منفذة على 1602 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 64.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.91%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 79.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 124.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.1 مليار جنيه بحجم تداول 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 204.3 ألف عملية.