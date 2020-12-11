استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 11-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 11-12-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مستقرا الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ثبت سعر اليورو عند 18.88 جنيه للشراء، 19.13 جنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

قادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية النشاط اليوم، ورفعت زيادة أسعار خام الحديد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 0.7572 دولار أمريكي ودفعته لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8 %.

ودفع بلوغ أسعار النفط ذروة تسعة أشهر الدولار الكندي لأعلى مستوياته منذ 2018 وزاد الدولار النيوزيلندي 71 سنتا ليبلغ 0.7112 دولار أمريكي وهو أيضا أقوى مستوياته منذ 2018.

وقفز الدولار الأسترالي أيضا مقابل عملات أخرى إلى ذرى جديدة، إذ ارتفع لأعلى مستوى في عام ونصف العام مقابل الين، وذروة ستة أشهر مقابل اليورو، وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليوان وأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار النيوزيلندي.

وصعد اليورو مقابل الدولار إلى 1.2160 دولار بعدما لم يتمخض اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن مفاجأة أمس الخميس وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية مع بولندا والمجر بشأن حزمة مالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي جائحة فيروس كورونا.