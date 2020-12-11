شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تستقر عند 803 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 ديسمبر2020، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 803 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع استقرار الذهب عالميا عند 1835 دولار، بعد صعود بلغ 1872 دولار آخر يومين.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب 18 سجل 688 جنيها

سعر جرام الذهب 21 سجل 803 جنيها

سعر جرام الذهب 24 سجل 917 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 6424 جنيها

أونصة الذهب 1835 دولارا



سعر الذهب فى مصر، ليس بعيدا عن ما تشهده الأسواق الدولية، فسعر أونصة الذهب عالميا هو المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى مصر، وأى تغيرات فى سعر الذهب عالميا، ستجعل سعر الذهب فى مصر يتغير هبوطا أو ارتفاعا، والأمر هنا مرتبط بأداء أسواق الأسهم وكذلك العملات عالميا، والتى تعتبر مؤثر ومحرك لسعر اونصة الذهب فى البورصات.

وينشراليوم السابع تحديثا فوريا لأسعار الذهب على مستوى السوق المحلى فى مصر، وكذلك سوق الذهب عالميا، وتوقعات اسعار الذهب، مصحوبا ببعض الرؤى حول مستقبل سعر الذهب محليا وعالميا، وكذلك حركة مبيعات الذهب داخل الأسواق المصرية.

ويتوقع المتابعون لحركة سعر الذهب استمرار التذبذب الواضح فى سعر الذهب عالميا ومحليار، وذلك فى ظل أجواء داعمة للارتفاع مع تعثر مفاوضات حول نقاط التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم فكرة الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، ومع حدوث الارتفاع فى سعر الذهب يتجه المستثمر نحو البيع لجنى الأرباح وهكذا، ومن هنا تستمر وتيرة حركة الأسعار هبوطا وارتفاعا.