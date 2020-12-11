شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء فى السوق المحلية اليوم.. الأسمنت 650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية استقرار أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 11-12-2020 فى السوق المحلية، وذلك فى ظل تراجع الطلب.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن السوق المحلية تشهد تراجعا فى الطلب على جميع الخامات فى ظل وقف الحكومة إصدار تراخيص للبناء فى المحافظات عدا المدن الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح سجلت 10600 - 11100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300 جنيه للطن.

وأضاف الزينى أن أسعار الأسمنت تراوحت بين 650 - 680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، ويصل سعر المستهلك بين 700 - 750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60 - 100 جنيه للمتر، والطوب بين 750 - 950 جنيها للألف طوبة.

وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، أرجع ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنيه فى الطن، بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين، كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف نعمان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المنشآت الصناعية لم تستطع تحمل الكثير من الأعباء المالية فى العملية التصنيعية، ورغم ارتفاع المطالب بتخفيض سعر الغاز لم تستجيب الحكومة حتى الآن بالتخفيض وتعديل السعر الحالى تماشيا مع الأسعار العالمية للطاقة، ودعم الصناعة الوطنية قاطرة النمو فى كل اقتصاديات دول العالم المتقدم، وزادت الأعباء بارتفاع سعر خامات التصنيع من الخردة عالميا مع توقعات باستمرار الارتفاع فى سعر الطن.