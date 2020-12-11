شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020 فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في المزرعة تراوحت بين 19-20 جنيهاً للكيلو، وسعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيهاً للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم ، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5 جنيهاً للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع والبقالين صرف مقررات شهر ديسمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب استمرار طرح السلع ومنتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما يتم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.