شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز- تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بتسجيله لأي هدف إيجابي جديد متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 126.70 وليجبره ذلك على البدء بتقديم تداولات سلبية منذ هذا الصباح, لكن استمرار تشكيل مستوى 125.75 للدعم الأولي فإن ذلك يؤكد انحصار التداولات ضمن مسار ضيق خلال الفترة القريبة لنتخذ الحيادية ولننتظر تجاوزه لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور