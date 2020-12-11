شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف الأول-تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتقديم تداولات تصحيحي هابطة لنلاحظ وصوله حاليا للهدف السلبي الأول المستقر عند 138.25, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 سيزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليستأنف بذلك تسجيله للأهداف التصحيحية والتي تتمركز حاليا قرب 137.30 وصولا للدعم الإضافي الممتد نحو 136.75.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه السلبي الحالي بمحاولة اختراق السعر للمقاومة المحورية المستقرة عند 140.65, لذلك سنبقى على ترجيحنا الهابط لحين الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 137.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط