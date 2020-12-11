شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف الأول– تحليل -11-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعارض المؤشرات الرئيسية أمام تداولات سعر النحاس إلا أن تأثره بسيطرة الميل الصاعد بدت واضحة باندفاعه نحو 3.6220 محققا بذلك الهدف الأول للترجيح الصاعد, سنبقى على توقعنا بمحاولة استئناف السعر للهجوم الصاعد بالاعتماد على ثبات دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا قرب 3.4850 لننتظر تسجيله بذلك لأهداف جديدة قد تمتد نحو 3.7900 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5000 و 3.7900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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