شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 11:10 صباحًا, 11 ديسمبر 2020 م ارتفع الذهب اليوم فيما ظل الدولار عند أقرب أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1837.21 دولارا للأوقية، فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 1841.50 دولارا للأوقية.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.