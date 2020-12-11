استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات بالبنوك

يتجه الدولار اليوم الجمعة صوب تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي إذ يعتريه الضعف مسجلا أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل عملات رئيسية أخرى، وأنهى الجنيه الإسترليني سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أسابيع بعد أن ظل زعماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلاف بشأن إبرام اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.

والعملة الأمريكية عالقة قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على عوائد أفضل من عملات أخرى مع ترسخ التعافي من الجائحة.