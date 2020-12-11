شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح من 29-45 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-12-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع "1" بين 17-19 جنيها، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 15. 5-16.5 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.

ويترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو.

وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

فيما سجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو.

فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10– 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيها، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

أما أسعار الجمبرى الجامبو سجلت 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.