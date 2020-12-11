شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: انخفاض واردات النفط بنسبة 20.5٪ العام الجارى فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد الطاقة لأجل النقل الإيطالى (UNEM)، إن "بلادنا شهدت خلال عام 2020 انخفاضاً بنسبة 20.5٪ في واردات النفط الخام، أي ما يعادل 41.8 مليون طن".

وفي استعراض للموازنة الأولية للنفط لعام 2020 الذي قدمه أمس الخميس، أضاف رئيس اتحاد الطاقة لأجل النقل، كلاوديو سبيناتشي، أن "أذربيجان أكدت مكانتها كأول دولة موردة للنفط بالنسبة لإيطاليا، بحجم إجمالي يزيد عن 19٪، يليها العراق بـ17٪".

وأضاف على مستوى المناطق الجغرافية، "المنطقة الأولى لإمدادات النفط هي الاتحاد السوفيتي السابق، بحجم يقترب من 40٪ من إجمالي الواردات، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 31٪"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار سبيناتشي الى أنه "من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الواردات من إفريقيا إلى النصف، لا سيما بسبب الانخفاض الحاد في الإمدادات من ليبيا الذي بلغ نسبة 72٪، والذي قابله جزئيًا زيادة في الواردات من الولايات المتحدة وكندا بنسبة 69٪، وكذلك أوروبا (النرويج بشكل أساسي) بنسبة 58%.

وذكر رئيس (UNEM) أنه "بشكل عام، استوردت إيطاليا 65 نوعًا من النفط الخام من 24 دولة مختلفة، وهذا يؤكد المرونة الواسعة لنظام توريدنا، والذي جعل من الممكن احتواء الأزمات المحلية بالاعتماد على تنوع كبير في المصادر، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لصناعة التكرير".