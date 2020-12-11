شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة المصرية لـ69 ألف جنيه.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق، أن متوسط الدخل السنوى للأسرة بالألف جنيه حقق ارتفاعا ملحوظا طبقا لمحل الإقامة عام 2019/2020، مقارنة بعام 2018/2019، بالأسعار الجارية.

وينشر ”الخليج 365”، أهم مؤشرات متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية وفقا لما يلي:

- ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60.4 ألف جنيه عام 17/18 إلى 69.1 ألف جنيه 19/20

- بلغت نسبة الزيادة فى متوسط الدخل السنوى للأسرة 14.3% عام 19/20

- ارتفع متوسط الدخل السنوى الصافي للأسرة بالحضر من 69.6 ألف جنيه عام 17/18 إلى 80.9 ألف جنيه 17/18

- بلغت نسبة الزيادة في متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة بالحضر 16.4% عام 19/20.

- ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه عام 17/18 إلى 59.7 ألف جنيه عام 19/20

- بلغت نسبة الزيادة في متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية نحو 13.3%.

ارتفع متوسط الإنفاق الكلى فى السنة إلى 61 ألف جنيه.

واستمر الدعم الغذائى لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيها للأسرة ومازالت الدولة تغطى 84٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.