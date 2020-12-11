شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.8840، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8700 الذي يمثّل محطّتنا السلبية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.8965 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8780 والمقاومة 0.8920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط